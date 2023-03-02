وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، في شأن مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وسؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بخصوص تعيين أشخاص من خارج وزارة الخارجية كسفراء للكويت في دول ذات أهمية سياسية كبيرة، وسؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن المبرر القانوني لاستثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل خارج الجهة.



وجاء في سؤاله المشترك إلى 15 وزيراً ما يلي:



صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومن ثم صدر المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وقد ألزم القانون والمرسوم الجهات الحكومية بالإبلاغ عن شبهة الفساد التي تتكشف للجهات أثناء عملها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل أبلغت وزارتكم والجهات التابعة لكم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد في الجهة نفسها أو في الجهات الخاضعة لرقابتهم وأمدتها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد وفقا لما نص عليه مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيان لكافة البلاغات المقدمة للهيئة خلال آخر 3 سنوات مالية.



2- هل عممت الوزارة والجهات التابعة لكم على جميع الموظفين وعرفتهم بمفهوم وأنواع الفساد وإجراءات الإبلاغ عن وقائع الفساد سواء في حال تم اكتشافها في الجهة نفسها أو في الجهات الخاضعة لرقابتهم؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.



3- هل أبرمت الوزارة والجهات التابعة لكم مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتعاون والتنسيق في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتوعية الموظفين بإجراءات تنفيذ بنود المذكرة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية ما يلي:



صدرت في الآونة الأخيرة العديد من المراسيم بتعيين أشخاص من خارج وزارة الخارجية كسفراء للكويت في دول ذات أهمية سياسية كبيرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان بجميع السفراء المعينين من خارج وزارة الخارجية منذ عام 2017 حتى تاريخه وذلك وفقا لجدول يتضمن (السفير - الدولة المعين فيها - التخصص الجامعي - المجال الوظيفي قبل العمل في السفارة).



2- ما إجراءات واشتراطات وزارة الخارجية التي وضعتها في تعيين السفراء؟ وهل تختلف الإجراءات والاشتراطات للأشخاص المعينين من خارج الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الفروقات.



3- هل يراعى التخصص العلمي والخبرة العملية للشخص المعين من خارج الوزارة؟ وهل ينظر في الأهمية السياسية والاستراتيجية للدولة المعين فيها السفير قبل صدور مرسوم التعيين؟



4- ما سبب تعيين وزارة الخارجية سفراء من خارج الوزارة رغم امتلاكها العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على تولي هذه المهام؟ وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:



عطفا على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (1712 - 2023) والمرفق فيه إجابة ديوان الخدمة المدنية حول المبرر القانوني لاستثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل (خارج الجهة)، ولما كانت الإجابة قد بررت ذلك بقرارات مجلس الخدمة المدنية في استثناء المكتبين من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في استثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من التعميم رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه، وذلك منذ صدوره حتى تاريخه.



2- ما المبرر العملي لاستثناء مكتبي رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من التعميم؟



3- هل كان الاستثناء بناء على طلب من رئيس مجلس الأمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع طلبات رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن منذ عام 2013 حتى تاريخه.