تم تسليم وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد، طيب الله ثراه، وذلك امتنانا لجهوده القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي وخدمة القضايا العربية العادلة واسهاماته المشهودة في تكريس روح الاخوة والتضامن بين الدول العربية وتقديرا لكفاءته العالية - رحمه الله - وعرفانا بحنكته الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي تقلدها بكل جدارة واقتدار، والذي صدر بناء على القرار رقم 824 الصادر عن الدورة الـ 36 للمجلس لعام 2019 ولكن بسبب جائحة كورنا تأجل تسليمها الى هذا الاجتماع وتسلمها نيابة عن الكويت النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد.