

مع انتهاء شهر فبراير يتبقى شهر واحد فقط على انتهاء فرصة المشاركة في سحب مليونير الدانة نصف السنوي من بنك الخليج، إذ إن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل هي يوم 31 مارس المقبل، لربح جائزة المليون دينار، علما أن السحب نصف السنوي سيقام في تاريخ 13 يوليو 2023 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست آند يونغ.



وإلى جانب سحب المليون دينار، يقدم حساب مليونير الدانة من بنك الخليج العديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث يقدم الحساب سحوبات شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير البالغ قيمة جائزته 1.5 مليون دينار.



وكل ما يتعين على العميل للمشاركة في هذه السحوبات أن يفتح حساب مليونير الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار.



جدير بالذكر أنه يمكن لعملاء بنك الخليج فتح حساب الدانة والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.