

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل رائد أحمد عبدالغني.



وبهذه المناسبة، قدمت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها بأن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكدت خزعل أن «المتحد» حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء.