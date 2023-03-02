

اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) فعاليات وأنشطة حملة «حبها قول وفعل» للأيام الوطنية خلال شهر فبراير، والتي لاقت تفاعلا جماهيريا واسعا وحضورا ومشاركة مميزة بفضل شموليتها وتكاملها كونها غطت مختلف شرائح المجتمع عبر مواقع مختلفة، الى جانب قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي.



وانطلقت مبادرات «بيتك» في الأيام الوطنية بالتزامن مع مراسم رفع العلم إيذانا ببدء فعاليات الاحتفالات الوطنية، ودشن «بيتك» حملته بإعلان (حبها قول وفعل) الذي حقق رقما قياسيا بعدد المشاهدات في الأيام الأولى لإطلاقه، حيث بلغ عدد مشاهدات الإعلان أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب» فقط خلال الأيام الأولى من إطلاقه، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المشاهدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



وقدم «بيتك» هذا العمل الوطني إهداء للمجتمع في إطار دوره الوطني والمجتمعي الرائد وحرصه على مشاركة احتفالات الايام الوطنية مع ابناء المجتمع.



ولاقى عمل (حبها قول وفعل) إعجاب المتابعين والمشاهدين بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا من خلال ردودهم وتعليقاتهم عن مدى إعجابهم بالقيمة التي دائما ما يقدمها «بيتك» من خلال أعماله الوطنية والتي تؤكد أهمية المحافظة على القيم والعادات والتقاليد بين أبناء المجتمع.



واحتوت مشاهد الاعلان على الأزياء الشعبية الأصيلة للرجال، وتعزيز قيمة الوطن لدى الجميع، وعلى أهمية المحافظة عليه والعمل على رفعته وعزه، ضمن اطار دور «بيتك» المهم في تعزيز الثقافة والهوية الوطنية والمحافظة على التراث الكويتي.



سوق «بيتك» بالمباركية



ونظم «بيتك» فعالية (سوق بيتك) في سوق المباركية في إطار مبادرة (حبها قول وفعل) احتفالا بالأيام الوطنية على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع بلدية الكويت.



وشهدت الفعالية تفاعلا كبيرا بحضور العائلات والأطفال الذين استمتعوا بأوقات جميلة وسط أنشطة متنوعة قدمها «بيتك» للزوار من خلال الفرق الشعبية، والمبادرات التراثية مثل (بيت السدو الكويتي) الشريك الاستراتيجي لـ «بيتك».



وتطبيقا لاستراتيجيته للاستدامة والمحافظة على البيئة، خصص «بيتك» نباتات للأطفال ليتعلموا كيفية زراعتها والمحافظة عليها، وأهداها الى زواره مجانا لزراعتها في بيوتهم للمساهمة في تخضير الكويت ونشر ثقافة المحافظة على البيئة وتشجيع الزراعة ضمن إطار حملة Keep it Green.



وفي إطار دعمه للمشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، خصص «بيتك» أماكن لأصحاب المشاريع لعرض وبيع منتجاتها للزوار بالمجان. وهي امتداد لتعاون غير محدود بين «بيتك» والمشاريع الشبابية الكويتية التي دائما ما يحرص البنك على إشراكها في الفعاليات دعما منه للشباب الكويتي.



فعاليات Winter Wonderland



وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع Winter Wonderland الكويت، أقام «بيتك» فعالية خاصة احتفالا بالأيام الوطنية على مدار ثلاثة أيام من خلال فرقة شعبية شاركت الزوار والجمهور أجمل الأهازيج الوطنية.



كما تواجد الشريك الاستراتيجي لـ «بيتك» ـ بيت السدو الكويتي في KFH Zone من خلال ورش عمل يدوية للأطفال عبر مواد صديقة للبيئة تطبيقا لاستراتيجية «بيتك» للاستدامة والمحافظة على البيئة.



الموسم الثاني لـ KFH EXIT.. والثالث لـ Pro-Truck



ونظم «بيتك» فعالية KFH EXIT للعام الثاني على التوالي في منطقة شاليهات بنيدر بمشاركة أكثر من 16 مشروعا كويتيا، وركزت المشاركة على المشاريع الشبابية الكويتية حرصا من «بيتك» على دعم الشباب والمشاريع الكويتية.



وميز «بيتك» عملاءه بقسائم شرائية وخصومات حصرية بالتعاون مع تطبق V-thru الذي نظم عملية تواجد المشاريع الكويتية من المطاعم والمقاهي.



وتواجد «بيتك» في منطقة شاليهات بنيدر من خلال شراكته الاستراتيجية لفعالية Pro-Truck للسنة الثالثة على التوالي. وجرى تنظيم الفعالية على مدار الأيام الوطنية وسط حضور جماهيري كثيف، واستضافت الفعالية أكثر من 50 مشروعا كويتيا وعالميا من المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع. وتأتي شراكة «بيتك» الاستراتيجية ضمن إطار دعمه لشريحة الشباب الكويتي.



الاحتفالات الوطنية مع طلبة الجامعة



وشارك «بيتك» فرحة الاحتفالات الوطنية مع طلبة الجامعة، ووزع عليهم الهدايا ابتهاجا بهذه المناسبة وحرصا على مشاركة فئة الطلبة والشباب بمختلف المناسبات المجتمعية. كما قام «بيتك» بإضاءة المبنى الرئيسي بألوان علم الكويت احتفالا بالمناسبة.



كما تفاعل «بيتك» مع عملائه ومتابعيه من خلال حساباته الالكترونية بمختلف قنوات التواصل الاجتماعي، من خلال مسابقات مختلفة وجوائز قيمة بمشاركة كبيرة من المتابعين.



ويهدف «بيتك» من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي ينظمها ويشارك بها ان يترك بصمة خاصة في الاحتفالات الوطنية من خلال رسالة هادفة تعبر عن التزامه بالمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة، وريادته في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.