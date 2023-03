عبدالله التويجري: المنتجات التي تم طرحها مؤخراً دليل على تواصل البنك الدائم مع العملاء ومعرفة احتياجاتهم بدقة

نجاح ما نقدمه لم يكن وليد المصادفة بل هو نتاج لدراسات عديدة تقوم بها الإدارات المختصة بناء على احتياجات عملائنا

عبدالله المجحم: الجانب الاجتماعي والشخصي مهم فيما نطرحه من حلول مصرفية ليكون بوبيان فعلياً «أسلوب حياة»

الحلول المطروحة تؤكد نجاح الإستراتيجية نحو التوسع وتعزيز مفهوم التكنولوجيا المالية المصرفية محلياً ودولياً



شهدت الفترة الأخيرة إطلاق بنك بوبيان مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات التي تواكب سعي البنك المستمر ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه في مختلف نواحي حياتهم اليومية، مما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت.



ولعل أبرز ما ميز هذه المنتجات والخدمات انها حملت عبارة (لأول مرة في الكويت)، وهو ما اعتاد عليه بوبيان في السنوات الأخيرة التي استطاع خلالها أن يحقق الصدارة كأكبر منتج للحلول المصرفية التي تدخل السوق للمرة الأولى والتي تتواكب مع مسؤوليته الاجتماعية كأحد روافد القطاع المصرفي.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمـــات المصرفيـــة الشخـصـيــة والرقميـــة عبدالله التويجري: يؤكد طرحنا لنوعية معينة من الخدمات والمنتجات في الفترة الأخيرة وتحديدا العام الماضي مدى قربنا من عملائنا وحرصنا على تلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم في الحصول على نوعية خاصة من الخدمات المصرفية التي تجعل حياتهم أكثر سهولة وراحة.



وأضاف: ان نجاح هذه المنتجات والخدمات لم يكن وليد المصادفة، بل هو نتاج لدراسات عديدة تقوم بها الإدارات المختصة بناء على متابعة مستمرة لعملائنا والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على أراء العملاء.



من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية في البنك عبدالله المجحم: نحرص في بنك بوبيان على أن تكون لنا مساهمة في المجتمع ونعتبر ما نطرحه من خدمات ومنتجات جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية خاصة أنها تلبى متطلبات ضرورية لمختلف الشرائح.



وأضاف: مع عدم اغفالنا لمعايير الربح والخسارة فيما نطرحه فإن الجانب الاجتماعي والشخصي مهم فيما نطرحه من حلول مصرفية ومالية لنكون دوما الأقرب إلى العملاء وأن نستحق بالفعل أن نكون (أسلوب حياة).



Apple Pay لجميع العملاء



وفر بنك بوبيان مؤخرا لعملائه خدمة Apple Pay كونها تعد طريقة الدفع الأكثر أمنا وخصوصية، والتي تتيح للعملاء إجراء جميع عمليات الدفع باستخدام أجهزة Apple الخاصة بهم لتكون بذلك خطوة جديدة تضاف إلى سجل بوبيان نحو تطوير مجموعة حلول الدفع الرقمية المبتكرة وتزويد العملاء بأحدث تقنيات مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات اعلى لمستويات الحماية والأمان.



وتتميز خدمة Apple Pay في جوهرها بالأمن والخصوصية والسهولة، حيث يمكن للعملاء بكل بساطة تمرير هاتف iPhone أو Apple Watch بالقرب من جهاز الدفع لتنفيذ معاملة الدفع اللاتلامسية. وبذلك، يتم توثيق كل معاملة دفع تتم من خلال Apple Pay باستخدام خاصية بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أو الرقم السري للجهاز بالإضافة إلى رمز سري يرسل لمرة واحدة كما تقبل خدمة Apple Pay في المتاجر والمطاعم والكافيهات والفنادق والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم.



بطاقة «دزه» للمقبلين على الزواج



في خطوة استباقية تؤكد ان بنك بوبيان هو الاقرب إلى عملائه، طرح بطاقة «دزه» الجديدة مسبقة الدفع ليكون بذلك أول بنك يطلق حلولا مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج بدلا عن تقديم المهر النقدي أو الشيكات.



تأتي بطاقة «دزه» لتنضم إلى مجموعة بطاقات بنك بوبيان مسبقة الدفع المتميزة ذات العروض والمزايا الحصرية وواحدة من ضمن الحلول المصرفية التي ستمكن العملاء المقبلين على الزواج من الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا، حيث تتميز البطاقة بتصميم راق ومميز يمكن من خلاله حفر اسم كل من المعرس والعروس معا.



إن بطاقة «دزه» مسبقة الدفع يأتي اصدارها كجزء من استراتيجية البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي والتي يمكن استخدامها مع جميع تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث سيتمكن المعرس خلالها من إيداع المهر بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات بجانب استفادة العروس من خصومات من عدة شركات محلية وعالمية لتغطية تجهيزات العرس.



ويمكن الحصول على البطاقة عبر القنوات الرقمية للبنك من خلال (مساعد)، مساعدك الرقمي في تطبيق بوبيان بخطوات سهلة وبسيطة، أو من خلال أي من فروع بنك بوبيان.



خدمة Boubyan Send للتحويلات المالية الدولية السريعة



أطلق بنك بوبيان خدمة التحويلات الدولية Boubyan Send بالتعاون مع ماستركارد وويسترن يونيون لتقديم أعلى مستويات الخدمات التقنية وضمان السرعة والحفاظ على أمن وسلامة المعلومات والبيانات المصرفية للعملاء ضمن مواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع العمل المصرفي وما يستلزمه من ضرورة لإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة بشكل آمن وسريع.



ان الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المعروفة في مجال التحويلات الفورية العابرة للحدود جاء لضمان منح العملاء فرصا أكبر للحصول على خدمات للتحويلات المالية تضمن لهم السرعة والسهولة مع تقديم مستويات مميزة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية.



مبادرة Go Green لتعزيز مفهوم الاستدامة



كعادته يركز بنك بوبيان دائما على مبدأ الابتكار والإبداع ليس فقط فيما يخص منتجاته وخدماته بل حتى فيما يتعلق بدوره في المسؤولية الاجتماعية، اطلق البنك مبادرة Go Green لتؤكد عبارة (لأول مرة في الكويت) من نوعها بين المؤسسات والتي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك في خطوة ثابتة نحو تطبيق استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة.



وتأتي مبادرة Go Green للتشجيع على استبدال السيـــارات التقليديـــة بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.



تعتبر الاستدامة إحدى أهم القيم الأساسية لرؤية البنك الذي يطمح لأن يكون أحد أكبر البنوك الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية وبالأخص لكل ما يتعلق بالحوكمة والبيئة والمجتمع والذي يشمل عددا من الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عملاءنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل.



السحب النقدي عن طريق الساعات الذكية



مع التطورات التي يشهدها عالم المدفوعات الرقمية ومع حرص بنك بوبيان على توفير جميع خدماته على الأجهزة الذكية المتاحة بصورة دائمة، أطلق البنك خدمة جديدة تمكن عملاءه من مستخدمي الساعات الذكية من إجراء عملية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي الـ ATM الخاصة والمتوافرة في غالبية مناطق الكويت دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية في إطار نشر التعامل بالخدمات الرقمية على أوسع نطاق.



وأهم ما يميز خدمة السحب النقدي عن طريق الساعات الذكية مثلها مثل باقي خدمات ومنتجات بنك بوبيان بالسهولة والبساطة، فما على العميل إلا القيام بتعريف بطاقاته المصرفية للسحب الآلي على ساعته الذكية عبر إدخال بياناته مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والاسم ورقم الهاتف ثم الموافقة على الشروط والأحكام وبذلك تكون الساعة جاهزة لاجراء السحب النقدي من خلال تمريرها عبر أجهزة الصراف اللآلى الـ ATM التي تستخدم خاصية UTAP».



تحديث خدمة e-Pay لتحصيل المدفوعات رقمياً



استكمالا لاستراتيجية تقديم أعلى مستويات الخدمـــات المصـرفـيـــة الرقمية لعملائه من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تم تحديث الخدمة المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات في خطوة تتزامن مع الإقبال المتزايد ولإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة بشكل آمن وسريع.



ويأتي تحديث خدمة e-Pay والتي كان بوبيان أول من يقدمها في الكويت لعملائه من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد اثبتت اهميتها نظرا لضرورة التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية إلى تسريع وتيرة الحصول على الخدمة التي يمكن ان يستخدمها العميل، حيث تتيح خدمة e-Pay تحصيل المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إرسال رسالة نصية.



مع التحديث الجديد للخدمة يمكن للعميل تفعيلها واستخدامها خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت او تطبيق بوبيان للشركات والاستفادة من مجموعة من الخدمات المتوافرة كإمكانية التحكم التي تشمل حدود الاستخدام اليومية والشهرية وحالة الروابط المرسلة مع إنشاء ومشاركة روابط دفع متعددة في وقت واحد، بالإضافة إلى خاصية تخصيص رمز الاستجابة السريعة والذي يمكن للعميل من خلاله تجميع الأموال والمدفوعات المحصلة مرة واحدة، بالاضافة إلى تمكين خدمة ePay من انشاء ومشاركة روابط الدفع عبر رسالة نصية قصيرة SMS وWhatsApp.



حملات تسويقية



واصل بنك بوبيان إطلاق حملاته التسويقية المخصصة بتقديم مجموعة من العروض والمزايا التي صممت خصوصا لتتناسب مع مختلف شرائحه مثل حملات حساب PRIME للشباب وحملات Tap واربح.



أعاد بنك بوبيان إطلاق حساب الشباب PRIME برؤيته ومزاياه الجديدة والتي يمكن اعتبارها تجربة مميزة للشباب الكويتي تواكب تطلعاته وتوجهاته في عالم الخدمات المصرفية الرقمية التي تعتبر ركيزة التطور في عالم البنوك حول العالم.



ويعد الحساب وسيلة لمخاطبة الشباب والتواصل الدائم معهم، لذلك خصص البنك مجموعة من الحملات لتحاكي بها متطلباتهم وتوجهاتهم تضمنت هدايا وسحوبات على جوائز كبرى قيمة بجانب تقديم العديد من العروض المميزة مع أهم المحلات والعلامات التجارية التي تهم هذه الشريحة كالمطاعم والكافيهات والنوادي الرياضية، الى جانب محلات الاجهزة الإلكترونية ومحلات الأزياء.



ومؤخرا قام بوبيان بإطلاق حملة PRIME Experiences لعملاء حساب الشباب لـ 6 رابحين لخوض مجموعة من التجارب المميزة والممتعة الجديدة خارج الكويت.



بالاضافة إلى حملة Tap واربح لبطاقات بوبيان الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية والتي تأتي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬ بنك بوبيان للتواصل مع العملاء بشكل دائم وذلك من خلال عدد من الفرص للدخول في سحب ليكونوا ضمن العديد من الرابحين بإحدى الجوائز والعروض المميزة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



شراكات لدعم المشاريع الصغيرة



يواصل بنك بوبيان تقوية علاقاته بعملائه وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات القائمة على جانبي الإبداع والابتكار وهو ما يوليه البنك اهتماما كبيرا لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة.



وفي هذا النطاق، أبرم بنك بوبيان العديد من الاتفاقيات والشراكات مع شركات رائدة لاسيما في الرقمنة لتتناسب مع الخدمات الحديثة والمتطورة التي بدورها تعزز تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.



ومن أبرز هذه الاتفاقيات مع شركة Enabill الناشئة لرقمنة تجربة العملاء في المطاعم والكافيهات والتي من خلالها يتم توفير اجهزة فريدة من نوعها تسهل عمليات الطلب والدفع بين المطاعم وبمجرد لمس الهاتف لأجهزة «إينيبل» سيتاح تصفح قائمة الطعام، اختيار الوجبات، ثم دفع فاتورة الحساب بأسهل الطرق.



وتأتي الشراكة مع Empower الشركة المتخصصة في دعم وتمكين أصحاب الاعمال والشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية لتسهيل إجراءات نقل وتخرين مما يساهم في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات انتاجية عالية لمواكبة آخر التطورات في مجال التجارة الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال.



وبالتركيز على الجانب التعليمي، وقع بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق Baims، احد المشاريع الكويتية الناشئة في مجال التعليم عن بعد للاهتمام بالمستقبل التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية والجامعة والذي من خلاله يمكنهم الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب.



نمو كبير



شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء البنك الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وعدد العمليات المصرفية باستخدام القنوات كافة.



التوسع مستمر



46 فرعا على مستوى الكويت، وزيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية وصولا بالخدمات إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ الشمول المالي الذي يعد إحدى أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك أهمية قصوى.



تطوير الخدمات





رحلة بوبيان مع تطوير الخدمات التقليدية والرقمية تمثل حالة استثنائية تمكن خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية لاسيما الرقمية.





أفضل بنك إسلامي رقمي



نحو القمة في الخدمات المصرفية الرقمية والاستحواذ للعام الثامن على التوالي على جائزة «أفضل بنك اسلامي رقمي في العالم» نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق.



ريادة في خدمة العملاء



التفوق في خدمة العملاء على مستوى القطاع المصرفي في الكويت للعام الـ 12 على التوالي من «سيرفس هيرو» رغم ارتفاع حدة المنافسة وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء.