

مفرح الشمري



بعد الانتهاء من احتفالات الأعياد الوطنية وجب علينا توجيه الشكر للعاملين في تلفزيون الكويت فردا فردا لأنهم كانوا «قدها وقدود» في تقديم صورة إعلامية وطنية راقية وهادفة من خلال برامجهم التلفزيونية في العيدين الوطني والتحرير والتي كانت تبث تحت شعار «عز وفخر» ما بين برامج مباشرة ومسجلة وتوثيقية، وذلك بمتابعة حثيثة من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، ووكيل الوزارة بالتكليف ناصر المحسين، والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري.



مواقع مختلفة



وعلى الرغم أن البرامج الوطنية انطلقت على شاشة تلفزيون الكويت مع بداية فبراير، إلا أنه بالفترة من 25 حتى 28 فبراير زاد نشاطها بشكل لافت وكانت حافلة بالأعمال التلفزيونية والبرامج الوطنية التي عمل فيها فريق كبير من موظفي وزارة الإعلام بروح عالية ومعنويات كبيره في الأداء والعمل، لاسيما في النقل المباشر من مواقع مختلفة لمعالم رمزية للكويت بعمل ميداني وإشراف مباشر من وكيل التلفزيون تركي المطيري ومدير الإنتاج بالتكليف خالد بوحيمد.



وتضمنت هذه الفترة برامج مباشرة تصدى لها المخرج محمد بولند الذي كان قائدا ميدانيا بامتياز في بذل جهد متواصل ببرنامج مفتوح ما بين النقل الخارجي والاستوديو، وتصدى لتقديمه مجموعة من المذيعين هم: ورود حيات وأسماء سيف وفجر العوضي ودانة البحر وجاسم العبوه وعيد الرشيدي وعبدالرحمن الجاسر وعبدالله دشتي، وذلك بإعداد متميز وضيوف متنوعين تحدثوا عن فرحة الشعب الكويتي بعيدي الوطني والتحرير.



كما تصدى المخرج سعود الرمح بنجاح من خلال نقل مباشر لعرض الألعاب النارية التي أقيمت بجانب أبراج الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية بالإضافة إلى استعراض حلقات خاصة عن عيدي الوطني والتحرير في برنامج «ليالي الكويت».



أفلام وثائقية



لم يكتف تلفزيون الكويت ببث البرامج المباشرة والمسجلة في احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، بل عرض أفلاما وثائقية منوعة تم إنتاجها في 2023، وهي من إخراج وإعداد وإنتاج موظفي وزارة الإعلام، وكانت عبارة عن مواد تسجيلية تعتمد على التصوير الحاضر مع شخصيات كويتية معروفة ومنها فيلم «الكويت في الخرائط العالمية» الذي سلط الضوء على موقع الكويت والرحالة الذين وثقوا رحلاتهم التاريخية، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي استعرضت طموحات الشباب الكويتي بعد استقلال الكويت، وأيضا فيلم يوثق مسيرة الأغاني الوطنية منذ الاستقلال، وفيلم حمل اسم «عز وفخر» يستذكر فيه يوم التحرير مع شخصيات كويتية عاصرت تلك الحقبة وتقدم رسالة للأجيال في عودة الكويت وتحريرها من الغزاة.

ولم تخل الأفلام من مواد أرشيف تلفزيون الكويت الغزير بالإنتاج والأعمال الإعلامية المتنوعة التي ساهمت كثيرا في تعريف الجميع بما فعله الغزاة بأرض الصداقة والسلام.