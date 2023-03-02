صادرت شرطة بيرو في الأيام الماضية مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها «600 إلى 800 عام» في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات التوصيل المنزلي.

وقد وضع الرجل البالغ 26 عاما، واسمه خوليو سيزار بيرميخو، قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء. وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء تعود إلى «فرد ذكر بالغ محنط، ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقي من منطقة بونو» في جبال الأنديس البيروفية على بعد نحو 1300 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ليما.

وفي مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، أوضح بيرميخو أن المومياء التي كان يطلق عليها «تحببا» اسم «خوانيتا»، كانت محفوظة منذ «ما يقرب من ثلاثين عاما» في منزله العائلي. وأشار إلى أن والده استحصل عليها من شرطي كان مدينا له بالمال.



وأضاف الشاب «في المنزل، كانت موجودة في غرفتي، تنام إلى جانبي. كنت أعتني بها وأحفظها، كانت صديقتي الروحية».