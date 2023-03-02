علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قيمة عقد المستشار الفني لتقييم أصول محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه تبلغ نحو 162 ألف دينار. وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للتخصيص يدرس ترسية الممارسة على أحد البيوت الاستشارية، إذ بدأ أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية حول ترسية العقد تمهيدا لتوقيعه قريبا.



وتعتبر محطة الشعيبة الشمالية من المحطات المهمة التي تعول عليها وزارة الكهرباء والماء في إنتاج الكهرباء وتقطير المياه وسد الاحتياجات اللازمة، إذ يبلغ إنتاجها 875.5 ميغاواط.