وزعت جمعية الهلال الاحمر 300 سلة غذائية وبطانيات في محافظة عثمانية جنوبي تركيـا علـــى اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أخيرا.



وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي، في تصريح لـ «كونا»، إن المساعدات جاءت لتلبية حاجات المتضررين من الزلزال وطالت المئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ونزحوا إلى أماكن اخرى، مضيفا ان الجمعية وضعت برنامجا للاجئين الفلسطينيين في تركيا من حيث توفير المأوى والغذاء وأدوات التدفئة والوجبات اليومية والمستلزمات الصحية.



وشدد على أهمية توفير الغذاء والمأوى للنازحين نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا، مشيرا إلى ان هناك عددا من اللاجئين الفلسطينيين موزعين على ولايات تركية منها غازي عنتاب والولايات الحدودية ومحافظة عثمانية.



واضاف انه تم الاطلاع على الاحتياجات اللازمة للأسر الفلسطينية، لافتا الى ان الفلسطينيين يستغلون المساحات الخالية من الأبنية السكنية والحدائق للاقامة فيها ضمن خيام بلاستيكية هربا من منازلهم المتصدعة بفعل الزلزال، والآيلة للسقوط في أي لحظة.



وأكد حرص الفريق الميداني للجمعية على إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع مستحقيها من اللاجئين الفلسطينيين وتسليمها لهم باليد.



وقــال ان المساعــدات الحالية تأتي استمرارا لأنشطة الجمعية الإغاثية في عمليات توزيع المساعدات على المتضررين بسبب الزلزال في تركيا. وقال إن حملات توزيع المساعدات التي شرعت الجمعية في تنفيذها منذ حدوث الزلزال وتبعاته تركت أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين دائما ما يعربون عن جزيل شكرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت.



مــن جانبهــم، أكـــد مستفيدون فلسطينيون أن هذه المساعدات تأتي في وقتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية النازحة بسبب الزلزال، مشيدين بدور الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم هذه المساعدات.



وفي عمان وزعت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري مساعدات إغاثية وغذائية على 600 أسرة سورية متضررة جراء الزلزال الذي ضرب شمال سورية.



وقال مبعوث جمعية الهلال الأحمر الى تركيا د.مساعد العنزي، في تصريح لـ «كونا»، إن الفريق الميداني وزع المساعدات الاغاثية العاجلة بعد الزلزال مباشرة في المناطق المتضررة في سورية.



وأوضح أن كل طرد يكفي أسرة مكونة من خمسة إلى سبعة أفراد لمدة أسبوعين تقريبا ويحتوي على مواد غذائية تشمل الأرز والطحين والتمر والمعلبات بالإضافة إلى بطانيات.