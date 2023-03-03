أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية محمد العازمي أن وفدا من الهيئة الإدارية للرابطة التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام.



وأوضح العازمي في تصريح عقب اللقاء أن وفد الرابطة ناقش مع قيادات الهيئة 16 ملفا من قضايا أعضاء هيئة التدريب، وقال: لمسنا تفهما كبيرا من د.حسن الفجام وقيادات الهيئة، وتلقى الوفد وعدا بإنجاز العديد من هذه الملفات ودراسة البعض الآخر تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى أن وفد الرابطة تفاءل خيرا بعد هذا اللقاء المثمر، وثمن لمدير عام الهيئة استماعه باهتمام وبصدر رحب لكل الملفات التي طرحها وفد الرابطة.



وحضر الاجتماع كل من نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري، ومساعد المدير العام د.سليمان السويط، ومدير إدارة الشؤون القانونية د.فهد الجمعة، ومدير إدارة الشؤون المالية د.عبدالوهاب السرحان، وترأس وفد الرابطة فيصل الضاحي، وحضور نائب الرئيس خليل الشطي، وأمين الصندوق م.علي السهلي، وعضو الرابطة راشد الهاجري.