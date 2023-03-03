معالجة أولية للمياه عبر أنظمة إزالة المخلفات الصلبة والرمال المترسبة في المحطة

محطة الرقعي تضخ مياه الصرف الصحي إلى «العارضية» ومن ثم ضخها إلى «الصليبية» للمعالجة



عاطف رمضان



قال مهندس مشروع محطة ضخ الرقعي في قطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة م.حسين اشكناني إن الوزارة لديها خطة لتطوير محطة ضخ الرقعي وتسعى لاستيراد مضخة ثامنة جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أشكناني في حوار مع «الأنباء» أن الوزارة تعتزم ان يكون لدى محطة الرقعي 10 مضخات خلال الفترة المقبلة. وأشار الى ان الوزارة تحرص دائما على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني من خلال رفع كفاءة وتطوير المحطات حاليا ومستقبليا. ولفت الى ان الطاقة الاستيعابية لمحطة ضخ الرقعي 778 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا الى أن أعمال الحفر للمحطة بدأت في منتصف 2004 بأعماق وصلت الى 40 مترا تحت سطح الأرض ثم بدأ التشغيل التدريجي للمحطة في يوليو 2011. وبين أن المحطة تقوم بمعالجة أولية للمياه عبر أنظمة إزالة المخلفات الصلبة والرمال المترسبة وأنها مزودة بأجهزة معالجة الغازات حفاظا على البيئة. ولفت الى أن محطة الرقعي تقوم بضخ تدفقات الصرف الصحي من خلال أنابيب ضخ الى محطة ضخ العارضية، حيث يتم تجميع التدفقات ومن ثم ضخها الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية والتي تقوم بدورها بضخ المياه المعالجة إلى الجهات المستفيدة. وفيما يلي التفاصيل.



في البداية، متى تأسست محطة ضخ الرقعي وما الأهداف الرئيسية من إنشائها؟



٭ تعتبر محطة ضخ الرقعي من كبرى محطات الضخ من ناحية الطاقة الاستيعابية في الكويت، وقد بدأت أعمال الحفر للمحطة في منطقة الرقعي في منتصف عام 2004 بأعماق وصلت الى 40 مترا تحت سطح الأرض، ثم بدأ التشغيل التدريجي للمحطة يوم 25 يوليو 2011.



معالجة أولية



ما تأثير معالجة مياه الصرف الصحي على الصحة العامة وكذلك البيئة؟



٭ محطة الرقعي تقوم بتجميع المياه وضخها الى محطة التنقية لتتم معالجتها، وفي المحطة تكون هناك معالجة أولية عن طريق أنظمة إزالة المخلفات الصلبة والرمال المترسبة، والمحطة مزودة بأجهزة معالجة الغازات حفاظا على البيئة.



ما المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية معالجة مياه الصرف الصحي في المحطة؟



٭ هناك معالجة أولية عن طريق أنظمة إزالة المخلفات الصلبة والرمال المترسبة، ومحطة ضخ الرقعي هي محطة ضخ وتوجد بها فقط معالجة أولية.



مراحل الضخ والمعالجة



ما الجهة التي تستقبل المياه من محطة ضخ الرقعي حتى وصولها الى الجهات المستفيدة بعد معالجتها؟



٭ تقوم محطة ضخ الرقعي بضخ تدفقات الصرف الصحي من خلال أنابيب ضخ الى محطة ضخ العارضية، حيث يتم تجميع التدفقات بمحطة العارضية وضخها الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية، والتي تقوم بضخ المياه الى الجهات المستفيدة.



ما الطاقة الاستيعابية للمحطة؟



٭ الطاقة الاستيعابية لمحطة ضخ الرقعي 778 ألف متر مكعب يوميا.



حدثنا عن الجديد لديكم خلال الفترة المقبلة فيما يخص المحطة.



٭ تحرص الوزارة دائما على تلبية النمو السكاني والتوسع العمراني لرفع كفاءة وتطوير المحطة حاليا ومستقبليا وذلك لتلبية معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني، وفي هذا السياق لدى الوزارة خطة لتطوير المحطة وحسب العقد الجديد ستتم إضافة مضخة ثامنة خلال الفترة المقبلة، وخلال العقود القادمة سيصل عدد المضخات الى 10 مضخات خلال الفترة المقبلة.



المواد الصلبة والروائح



كيف يتم التخلص من المواد الصلبة في المحطة؟



٭ يتم نقل المواد الصلبة الى الحاويات المخصصة لنقل المخلفات، وهي عملية إزالة الشوائب.



كيف يتم التخلص من الروائح المصاحبة لعملية ضخ المياه؟



٭ يتم التخلص من الروائح باستخدام نظام «معالجة الروائح» لمعالجة الغازات وغاز كبريتيد الهيدروجين وهذه العملية تكون في المعالجة الأولية.



القطان: 7 مضخات رئيسية في المحطة واستيراد الثامنة من اليابان



قالت نائبة مهندس مشروع محطة ضخ الرقعي في قطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال قطاع «مهندس أول كيمياء» م.فاطمة القطان في تصريح لـ «الأنباء» إن محطة ضخ الرقعي تعنى بضخ واستقبال المياه عبر شبكة محافظتي الفروانية والعاصمة، مشيرة الى انه يتم التخلص من الشوائب في المياه ومعالجة الغازات المنبعثة فيها عبر المحطة، ليتم ضخها بعد ذلك الى محطة العارضية والصليبية، وذلك للقيام بعمليات المعالجة الثلاثية والرباعية.



وأضافت القطان أن محطة ضخ الرقعي تحوي 7 مضخات رئيسية حاليا صممت لاستقبال كميات المياه، وان المضخة الثامنة تسعى الوزارة لاستيرادها من اليابان خلال العام الحالي أو المقبل، وذلك لزيادة كمية المياه التي يتم التعامل معها.

الأنظمة الرئيسية بمحطةضخ الرقعي





الأنظمة والمعدات الرئيسية داخل محطة الرقعي تتمثل فيما يلي:



- البوابات الهيدروليكية للتحكم في التدفقات الداخلية للمحطة.



- نظام تنقية المواد العالقة لتنقية مياه الصرف من المواد العالقة.



- نظام إزالة الرمال لترسيب وتنقية مياه الصرف الصحي من الرمال والمواد المترسبة.



- المضخات الرئيسية لضخ التدفقات الى محطة ضخ العارضية.



- خزانات معادلة الموجات الارتدادية لحماية خطوط أنابيب الطرد من الموجات الارتدادية.



- نظام معالجة الروائح لمعالجة الغازات وغاز كبريتيد الهيدروجين.



- مولدات الديزل وهي مصدر للتيار الكهربائي في حالات انقطاع التيار الكهربائي.



- نظام التحكم والمراقبة عن بعد للتحكم ومراقبة المعدات والأنظمة داخل المحطة.