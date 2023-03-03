ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ان الوزارة باشرت صرف زيادة قيمة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج، وقامت بإبلاغ الاتحادات الطلابية باعتماد الصرف بدءا من شهر ابريل المقبل، بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيادة المخصصات المالية للطلبة الدارسين بالخارج 50% اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة في ابريل 2023، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين وفي ظل الأوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم.



هذا، وبارك الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية بإقرار زيادة بالنسبة 50% لبدل الادوات، الكتب، والملابس السنوي.ونشكر وزارة التعليم العالي، والملاحق الثقافية على تعاونهم.



من جهته، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة عن ابلاغهم رسميا بالموافقة على قرار بدل الفيزا وزيادة بدل التذكرة السنوي وزيادة بدل الأدوات والكتب السنوي، مثمنين في هذا الصدد وزارة التعليم العالي، والمكتب الثقافي في لندن وجميع من تعاون مع الاتحاد، ألف مبروك لطلبتنا «اتحادكم دايما معاكم».



اما الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية فقال انه تم رسميا للطلبة المبتعثين اعتماد صرف بدل التذكرة بالدولار الاميركي لتصبح 574 وزيادة البدل السنوي ليصبح 1450 وزيادة الراتب الشهري ليصبح 2500 وزيادة البدل الاكلينيكي ليصبح 950، متوجها بالشكر لوزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي وللهيئة الإدارية السابقة.



من جانبها، باركت قائمة النهضة الطلابية في ايرلندا الموافقة على زيادة بدل الكتب، التذكرة والأدوات وفيزا والبدل الاكلينيكي، متوجهة بالشكر الجزيل لوزارة التعليم العالي ورئيسة الملحق الثقافي د.فهيمة العوضي.