صادرت البحرية البريطانية بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات «إيرانية» ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها، حسبما أفادت هذه القوات امس.



وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة يوم 23 فبراير في منطقة تقع جنوب إيران، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلا على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لليمن.



وأوضحت السفارة البريطانية في الإمارات نقلا عن البحرية البريطانية أن السفينة «اتش ام اس لانكاستر» صادرت الأسلحة «أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية» بعدما اكتشفت «منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبه بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية ليلا».



وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و«حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك»، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.



وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ «كورنيت» الروسية، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس امس: «إن شحنة الأسلحة الإيرانية المتطورة التي تم ضبطها في المياه الدولية جنوب إيران تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني له صلة بهذه الشحنات.



وأكد وزير الدفاع البريطاني في لقاء لقناة «العربية الحدث»، أن القارب كان يتواجد على بعد أميال جنوب غرب إيران واعترضته سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، مشيرا إلى أنه خلال عملية تفتيش القارب تم اكتشاف شحنة من الأسلحة المتنوعة على متنه، منها أسلحة مضادة للدبابات ومكونات محتملة لصواريخ باليستية.



وأوضح أن «هذا الأمر يثير القلق لأنه خرق للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة»، مؤكدا أنه تمت مصادرة الأسلحة التي سيتم فحصها من أجل معرفة وجهتها ومصدرها.



من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان إنها قدمت دعما استخباراتيا في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في «طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن».



وتابعت أنه في الأشهر الـ 3 الماضية، أدت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.



وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر: «سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».