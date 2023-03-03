عبدالكريم العبدالله



خاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لحصر طلبات البدل النقدي لـ «الإجازات» للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التي تم إدخالها في برنامج النظم المتكاملة التابع لديوان الخدمة المدنية، وإعداد كشوف بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية مع مراعاة أي ترقيات عن تلك الفترة، واعتماد الكشف من مدير المنطقة الصحية أو الإدارة مع السيرة الذاتية لكل موظف. وأشارت الوزارة، في تعميم لها، إلى أنه بعد قيام قطاع الشؤون الإدارية بمراجعة البيانات، والتأكد من استيفاء كل الشروط والضوابط المقررة لطلبات الموظفين الذين لم يصرف لهم سترسل الكشوف مع الطلبات المقدمة إلى إدارة «الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» في موعد أقصاه 12 مارس، مع مراعاة أن تكون لكل فئة وظيفية كشوف مستقلة.