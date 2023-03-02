حصلت الباحثة الكويتية هنوف المنيفي على عضوية مجلس الخريجين في جامعة السوربون فرع أبوظبي، وذلك بعد حصولها على عدد كبير من الأصوات تجاوز نسبة 80% خلال انتخابات الجامعة التي شهدت تنافسا كبيرا.



ومنحت المنيفي عضوية المجلس نتيجة ما قدمته من أعمال إبداعية ومساهمات فعالة في أنشطة الجامعة على مستوى المعارض والدورات الفنية، الأمر الذي أهلها للحصول على الكثير من شهادات التفوق والتقدير، إضافة إلى اهتمامها الفاعل بمجالات إبداعية إنسانية عدة، ما أكد حضورها الثقافي وأحقيتها في الحصول على هذه العضوية، إلى جانب نيلها درجة الماجستير في تاريخ الفن وعلم المتاحف، إذ تعد أول كويتية تحصد هذه الدرجة من جامعة السوربون.



وقد عملت وتدربت المنيفي في متحف اللوڤر باريس وأعدت بحثها في مدرسة متحف اللوڤر الفرنسي العريق «Ecole du Louvre»، فضلا عن أن موضوعها في تسويق المتاحف العالمية (الفرنسية) في الوطن العربي، كان الأول من نوعه.