توضح الإدارة العامة للجمارك أنه فيما يتعلق بالمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عامل بختم الأوراق في إدارة جمارك النويصيب، أن هذا الأمر غير دقيق، حيث إن العامل كان يقوم بجمع الأوراق فقط ولا يوجد معه ختم.

كما تبين أنه نظراً لقيام بعض موظفي المنفذ بتركهم مهامهم الوظيفية، ما جعل عاملاً في المنفذ يقوم بجمع الأوراق بدلاً منهم، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتهم للتحقيق الإداري لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك رفض مثل هذا الفعل في جميع المنافذ الجمركية، وتثمن دور المواطنين بنشر أي خطأ يرونه في جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة للجمارك لتداركه وتصحيحه في حال التحقق من ثبوته، كما أنه تم تخصيص رقم واتساب خاص لاستقبال الشكاوى، وهو: 24955666