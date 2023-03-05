القاهرة - سامي عبد الفتاح



يوم بلا أهداف في مباراتين كبيرتين ضمن الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز وسباق المربع الذهبي، حيث اكتفى المتنافسون بنقطة واحدة، حيث فرض التعادل بدون أهداف كلمته على مواجهة بيراميدز وضيفه الزمالك، مساء أول من أمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وبنفس التعادل السلبي كانت نتيجة فيوتشر مع الإسماعيلي.



ورفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر والذي يتبقى له 3 مؤجلات. في المقابل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 33 نقطة في المركز الخامس، وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.



ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، وفي اليوم التالي يستضيف فيوتشر فريق الجيش الملكي المغربي، فيما سيكون بيراميدز ضيفا على فريق أسكو كارا بطل توغو.



وتفتتح اليوم الجولة 21 من الدوري بمباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الداخلية وغزل المحلة، فيما يستضيف المصري البورسعيدي فريق طلائع الجيش.