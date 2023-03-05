عبدالعزيز الفضلي



أبرمت وزارة التربية عقدا مع أحد المكاتب المختصة، وذلك لإعداد الدراسات الاستشارية والوثائق الخاصة بمشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة كاميرات المراقبة لمدارس وزارة التربية.



وذكرت «التربية» في العقد، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، التزامها بدفع مبلغ مقداره 9788 دينارا للمكتب الاستشاري نظير قيامه بإنجاز أعمال الدراسة الاستشارية المتعاقد عليها، مشددة على أن يلتزم المكتب بإنجاز كل أعمال الدراسة الاستشارية المتعاقد عليها خلال مدة مقدارها 36 شهرا من التاريخ الوارد بأمر البدء بمباشرة الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني المنصوص عليه.



وأوضحت أن المكتب الاستشاري قدم مبلغ 1960دينارا تأمينا بموجب خطاب ضمان صادر من البنك، لافتة الى انه ستقع عليه غرامة في حال ارتكابه أيا من المخالفات المنصوص عليها بمستندات العقد أو تأخر في انجاز أي من الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها في أي طور من أطوار التنفيذ خلال المدة المحددة.