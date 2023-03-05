عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، ان وزارة التربية تكثف جهودها لإجراء صيانة عاجلة لتكييف المدارس خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة، مشيرة الى ان المناطق التعليمية تعيش حاليا في فترة سباق مع الزمن لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية. وأوضحت المصادر أن تعليمات صدرت باستبدال وحدات التكييف العاطلة وغير الصالحة، لافتة الى ان هناك الكثير من الإدارات المدرسية قامت بحصر النواقص الخاصة بالتكييف وإبلاغ الجهات المختصة في المناطق التعليمية بذلك.



كما دعت المصادر أبناءنا الطلبة إلى الالتزام بالدوام وعدم التغيب خاصة مع بدء العد التنازلي لانتهاء العام الدراسي والتركيز على دروسهم، متمنية من الجميع التعاون فما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة.