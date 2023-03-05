دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع هيئة الزراعة والثروة السمكية حملة على الحيازات المخالفة في محافظة الجهراء لقطع التيار عن الحيازات الزراعية التي تحولت الى صالات افراح ومخازن وصالونات ومراكز لإيواء العمالة السائبة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الوزارة قامت بقطع التيار عن جميع الحيازات المخالفة والتي اتت حولها بلاغات بالتنسيق مع الزراعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالهيئة العامة للزراعة لتفادي المساءلة القانونية. وفي سياق متصل، قال الشمري ان حصيلة الضبطية القضائية للشهر الماضي قد بلغت 27 محضر ضبط واثبات حالة تنوعت بين تمديدات مخالفة وتعديات مختلفة على الشبكة.



من جهة اخرى، استأنفت لجنة العزاب تنفيذ حملاتها لقطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف وسط السكن الخاص والنموذجي في محافظة الفروانية حيث نفذت اللجنة يوم امس السبت حملة واسعة طالت عددا كبيرا من المساكن التي تم قطع التيار عنها.



وبالتنسيق بين البلدية والكهرباء والداخلية تم قطع التيار عن عدد كبير من العقارات في منطقة الفردوس، حيث لفت الشمري الى ان ان بعض الملاك يقومون بإسكان عائلات مع العزاب لتجنب القطع، مشددا على ان ذلك لن يمنع فريق الضبطية من تطبيق القانون وقطع التيار عن العقارات المخالفة حتى في ظل وجود عائلات.



وأوضـــح ان الكثيـــر من اصحاب العقارات لم يستجيبوا للإنذارات التي وجهت اليهم من قبل اللجنة ما سيعرضهم للغرامات والإجراءات القانونية.



ولفت الى ان اللجنة حاليا تكثف من حملاتها لمحاولة الحد من هذه الظاهرة حيث لاقت هذه الحملات نجاحا خلال الفترة السابقة بإزالة عدد كبير من مساكن العزاب في المناطق النموذجية عبر اتخاذ اجراءات رادعة للمساهمة في تخفيف معاناة الأهالي في تلك المناطق وأيضا لتخفيف الضغط عن الشبكة اذ لم تقتصر المخالفات على سكن العزاب وإنما تم اكتشاف انشطة مخالفة وتمديدات وزيادة طاقة في مخالفات البناء دون علم الوزارة.