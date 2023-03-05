عاطف رمضان



شاركت وزارة الأشغال في المعرض الذي أقيم من قبل جمعية المهندسين الكويتية في يوم المهندس الكويتي والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي الموافق الثاني من مارس 2023 ولمدة ثلاثة أيام.



ومثلت وزارة الأشغال العامة إدارة العلاقات العامة وذلك من خلال استعراض مشاريع الوزارة ودورها في خدمة المواطن.



من جهة أخرى، ذكرت وزارة الأشغال أنها استقبلت 1369 بلاغا لشهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن كل البلاغات تم التعامل معها بشكل كامل ووفق الطرق والخطط المعمول بها.



وبينت «الأشغال» أن محافظة الفروانية جاءت في المرتبة الأولى في عدد البلاغات بعدد 371 بلاغا وتلتها محافظة الجهراء بـ 370 بلاغا ومن ثم محافظة العاصمة 248 بلاغا ومحافظة الأحمدي 188 بلاغا ومحافظة حولي 76 بلاغا، ومحافظة مبارك الكبير 71 بلاغا، كذلك استقبلت الوزارة 45 بلاغا خاصا بقطاع الهندسة الصحية. ‏‎وأوضحت أن التعامل مع البلاغات وضعت لها خطط مسبقة وبتعليمات من وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز وبمتابعة من قبل وكيلة الوزارة م. مي المسعد.