مواطنو «دول التعاون» يمثلون الجزء الأكبر من زوار قطر خاصة في أوقات الاحتفالات

فعاليات «الشتاء في قطر» تتضمن باقة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات لجميع الزوار

قطر وجهة حديثة ومناسبة للعائلات تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر

مهرجان قطر للتسوق يمتد من 23 فبراير إلى 18 مارس بمشاركة 10 مراكز للتسوق



احتفالاً باليوم الوطني الكويتي، أطلقت «قطر للسياحة» بالتعاون مع «الخطوط الجوية القطرية» عدداً من الباقات والعروض السياحية الحصرية للزوار القادمين من الكويت التي تتناسب مع مختلف الأذواق والميزانيات، وذلك تقديراً للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وتتضمن العروض باقات سياحية للعائلات والأطفال، وباقات أخرى لمحبي الفنون والثقافة، وأيضا لمحبي الترفيه والاسترخاء. كما تشتمل العروض السياحية على رحلات ذهاب وعودة مع الخطوط الجوية القطرية، وإقامة لمدة ثلاث ليال في مجموعة من أشهر الفنادق والمنتجعات الفاخرة، مثل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، وفندق ومنتجع المسيلة، وصولا إلى فنادق البوتيك الصغيرة مثل فندق سوق واقف بوتيك، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارب المميزة.



وتأتي هذه المبادرات كجزء من جهود «قطر للسياحة» الرامية إلى تعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية وتحقيق هدفها الطموح المتمثل في اجتذاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030.



لا شك أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون الجزء الأكبر من زوار قطر الدوليين، خاصة في أوقات الأعياد والاحتفالات، باعتبارها وجهة حديثة ومناسبة للعائلات تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقدم منتجات وتجارب سياحية جديدة ومتميزة في العديد من القطاعات كالضيافة، والتسوق، والرياضة، والترفيه.



وتقديراً لجهودها في استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وتقديمها لجمهور كرة القدم والعالم نسخة هي الأنجح على الإطلاق، أعلنت المنظمة العربية للسياحة رسميا «الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023»، وذلك في حفل جرى تنظيمه مؤخرا جمع وزراء وسفراء ومسؤولين بارزين من العديد من الدول العربية. لذلك، تعتزم قطر للسياحة مواصلة مسيرة النجاح والعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بما يضمن مواصلة التطوير والاستثمار في القطاع السياحي واستضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العلمية الضخمة، وتقديم منتجات وتجارب سياحية جديدة ومتنوعة، لجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.



ومن هنا أطلقت «قطر للسياحة» بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية فعاليات «الشتاء في قطر» تتضمن باقة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات لهذا الموسم والملائمة لكافة المقيمين والزوار، وللتأكيد مجددا على أن قطر وجهة رئيسية للعائلات القادمين من كافة أنحاء المنطقة والعالم للترفيه.



ومن أبرز ما قدمته فعاليات «الشتاء في قطر»، معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ 19 والذي جرت فعالياته من 20 إلى 25 فبراير 2023. ويعد المعرض الأعرق والأكثر ترقبا في رزنامة الفعاليات السنوية كونه الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية وعملائها، وقد تمكن آلاف الزوار من عشاق الفخامة والأناقة من استكشاف أروع وأفخم مجموعات المجوهرات والساعات التي قدمتها 500 علامة تجارية من كبرى العلامات في صناعة المجوهرات والساعات في العالم.



كما انطلقت مؤخرا فعاليات مهرجان قطر للتسوق من 23 فبراير والذي يستمر لغاية 18 مارس 2023 بمشاركة 10 مراكز للتسوق بما في ذلك بلاس فاندوم، ولاجونا مول. وينظم هذا المهرجان كل عام بهدف تعزيز مشهد الموضة وأسلوب الحياة في قطر وإبراز الضيافة القطرية من خلال مجموعة واسعة من خيارات البيع بالتجزئة والموضة وعدد من الفعاليات الترفيهية والعروض الموسيقية والغنائية المتنقلة بين مراكز التسوق في قطر.



ويقدم هذا المهرجان ورش عمل ودورات متقدمة للمختصين ودروسا خاصة في التجميل والمكياج وعروضا كبيرة للأزياء يضم أفضل المصممين العالميين، وذلك في «هارفي نيكولز» في دوحة فستيفال سيتي.



ومن أبرز الفعاليات المرتقبة ضمن فعاليات «الشتاء في قطر» لعام 2023 هي النسخة الثانية عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، وذلك من 11 إلى 21 مارس في درب لوسيل بوليفارد، احتفاءً بأفضل وأرقى العروض المتنوعة التي تقدمها قطر في قطاع الأغذية والمشروبات، والضيافة. وتتضمن نسخة هذا العام مشاركة عدد كبير من المطاعم، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية وتجارب تناول الطعام المميزة ودروس تذوق الطعام التفاعلية لجميع أفراد الأسرة، ومسارح طهي يومية يقدمها مجموعة من أفضل وأبرع الطهاة العالميين.



إن دولة قطر تتمتع بالكثير من المقومات السياحية التي تجعلها واحدة من أكثر البلاد السياحية جذبا لدى الكثير من الزوار من جميع أنحاء العالم. لذلك، تواظب قطر للسياحة على تطوير الخطط لابتكار منتجات سياحية جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وذلك في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى استقطاب نحو 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030.