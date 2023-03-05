قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة نادرة لقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا، وسط احتدام المعارك حول مدينة باخموت شرق اوكرانيا وإعلان واشنطن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، ان شويغو «تفقد مركز قيادة على الجبهة» في «اتجاه دونيتسك - جنوب» دون تحديد موقع الزيارة أو تاريخها. ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر شويغو مسافرا في مروحية، ثم يتحدث إلى عسكري أمام أبنية متضررة تحت حراسة جندي. جاء ذلك غداة إعلان مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية، أن عناصرها باتت «تحاصر عمليا» مدينة باخموت، داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سحب قواته منها.



في هذه الأثناء، حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري مدفيديف، الشركة المصنعة لدبابات «ليبوبارد» الألمانية من فتح فرع لها في كييف، مشيرا إلى أن بلاده «سترحب بافتتاح المصنع الألماني في أوكرانيا برشقة من صواريخ (كاليبر)».



وقال مدفيديف إنه في حال قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع، بالرغم من أنهم يبدون أناسا براغماتيين، فإننا سنرحب بمشروعهم بفارغ الصبر بصواريخ كاليبر.



وفي وقت تحتدم المعارك في هذه المنطقة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار خلال استقباله امس الأول المستشار الألماني أولاف شولتس.



من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أنها صدت أكثر من 150 هجوما روسيا خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه في منطقة باخموت «يحاول العدو تطويق المدينة بلا هوادة».