

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



اعتبر رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور، ان الأخضر لم يستحق الفوز أمام كاظمة في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس ضمن الجولة الـ 17 لدوري زين الممتاز.

وقال عاشور إن الأخضر لم يظهر بالشكل الذي يستحق معه نقاط المباراة وفي المقابل استثمر فريق كاظمة خطأين سجل منهما الهدفين. وأضاف: لاعبونا كان لديهم أفضل مما قدموه، وفي الشوط الثاني كان العربي هو الطرف الأفضل، لكن للأسف من دون أي خطورة تذكر.



وقال عاشور ان المنافسة على لقب الدوري مازالت قائمة وتتميز بالقوة ولدينا مباراة مقبلة أمام القادسية نتمنى أن تظهر بمستوى فني عال يليق بالفريقين وبعدها تنطلق المرحلة الأصعب وهي المنافسة على لقب الدوري، نافيا ما يتردد عن عدم رغبة اللاعبين محمد الصولة والسنوسي الهادي في التجديد مع الفريق، قائلا: جلسنا معهما والرغبة موجودة من كل الأطراف للتجديد وبنسبة كبيرة، لكن إذا ما قدر الله ولم يكن هناك تجديد لهما، فهذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف، ونحن دائما نعمل على استقطاب الأفضل لمصلحة الفريق.

من جانبه، قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة عبدالحميد العسعوسي، إن لاعبي البرتقالي لم يقصروا في أداء واجبهم وقدموا أداء رجوليا، وأن الفوز جاء في وقته من جميع النواحي، حيث تمكنا من الوصول إلى المركز الثاني وأوقفنا أحد المنافسين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني درس الأخضر جيدا في مبارياته السابقة.

وعن المنافسة على اللقب، قال العسعوسي: ان طموح البرتقالي دائما هو حصد الألقاب، والجولة المقبلة ستشهد لقاء العربي والقادسية وسيوقف أحدهما الآخر، فيما سيواجه الكويت السالمية، وقد تصب النتائج في مصلحتنا ونقلص الفارق مع الأبيض في طريقنا للمركز الأول مستقبلا.