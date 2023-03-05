

أمير زكي



قال مصدر امني لـ«الأنباء» ان تحقيقات وزارة الداخلية الخاصة بالمتهم الذي حاول تهريب 17 كيلو حشيش لدى وصوله البلاد برا الأربعاء الماضي من أحد المنافذ وهروبه بسيارته كشفت عن أنه غادر مساء يوم الاربعاء أي بعد ساعات من فراره عبر منفذ جوي.

وكان المتهم وبحسب مصدر امني لـ«الأنباء» قدم الى البلاد برا بسيارته من الخارج، حيث تم الطلب منه إنزال كل حقائبه، وتمرير السيارة التي قدم بها على جهاز الاشعة خشية وجود مخدرات اضافية بداخلها، وبعد التأكد من خلو المركبة من المخدرات وشروع رجال الجمارك بتفتيش الامتعة هرب بالسيارة من بوابة المنفذ والخاضعة للإشراف الأمني تاركا الحقائب التي ضبط بداخلها الحشيش.