

أحمد مغربي



كشفت شركة نفط الكويت عن أسماء المقبولين في إعلان توظيف شهر سبتمبر 2022 وذلك لحملة الشهادة الجامعية للتخصصات الفنية (هندسة بترول - علوم جيولوجيا)، وفي إعلان حملة شهادة الدبلوم التخصصات الفنية تخصص بترول وإنتاج وتصدير ومختبرات كيمياء تطبيقية وبترول استكشاف وتطوير وصناعة كيميائية.

وأظهرت النتائج انه تم قبول 186 مواطنا للعمل في القطاع النفطي ضمن إعلان التوظيف.

ووفقا لقائمة الأسماء التي حصلت عليها «الأنباء» والتي من المقرر نشرها اليوم في عدد جريدة (الكويت اليوم) فإن عدد المواطنين المقبولين للعمل في القطاع النفطي لحاملي شهادة هندسة البترول يبلغ 77 كويتيا، وفي علوم الجيولوجيا يبلغ 15 كويتيا. أما تخصص حملة شهادة الدبلوم التخصصات الفنية في تخصص بترول وإنتاج وتصدير فإنه تم قبول 56 مواطنا، وفي تخصص بترول واستكشاف وتطوير فإنه تم قبول 30 مواطنا وفي تخصص الصناعات الكيمــيائيــة تــــم قبــــول 3 مواطنين وأخيرا في مختبرات كيمياء تطبيقية تم قبول 5 مواطنين.