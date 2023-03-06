في إطار مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، أعلن بنك الخليج عن إطلاق النسخة الثانية من تحدي الطرق الوعرة «Challenge Off Road»، بالتعاون مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، الجمعة المقبلة الموافق 10 مارس من الساعة 10صباحا إلى 5 مساء.

وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس إن فعاليات التحدي ستجري بمشاركة العشرات من الشباب هواة رياضة سيارات الدفع الرباعي، الذين يمنحهم بنك الخليج الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة، والفوز بجوائز قيمة.

وأشار إلى أنه تم فتح باب المشاركة في المسابقة لهواة ومحترفي رياضة المحركات، ومازال باب التسجيل مفتوحا، لافتا إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده السباق في نسخته الأولى العام الماضي يعكسان اهتمام الشباب بممارسة هذه الرياضة.

وأضاف: سيتنافس المشاركون في مواجهة تضاريس طبيعية ومسارات صناعية تم تجهيزها خصوصا في منطقة بنيدر، تتراوح درجة صعوبتها بين السهلة والمتوسطة، إذ جرى إعداد حلبة المنافسة بالعديد من الطرق الوعرة، باستخدام الرمال والصخور والأحواض المائية، وغيرها من التحديات التي يجب على المتنافسين اجتيازها، مع مراعاة كل إجراءات الأمن والسلامة.

وبين أن السباق يتكون من عدة مراحل، كل مرحلة عبارة عن تحد طبيعي أو اصطناعي مختلف، في حين يتم تقييم المتسابقين، من حيث السرعة والمهارة في اجتياز التحديات من قبل لجنة محكمين متخصصين.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وللراغبين في التسجيل من الهواة والمحترفين يمكنهم زيارة الموقع التالي:

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