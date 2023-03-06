احتفلت قنصليتنا العامة في جدة بالذكرى الـ 62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله وعدد من الأمراء والقناصل ورجال الأعمال والصحافيين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.



ورفع القنصل العام المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري، في تصريح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا.



واستذكر المطيري دور الرعيل الأول وتضحياته لاستقلال الوطن والتضحيات التي قدمها شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الاحتلال العراقي في سبيل أن تبقى الكويت حرة، سائلا الله سبحانه تعالى أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة وأن يكرم نزلهم.



وأشاد بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ السعودية، مؤكدا أنها علاقات راسخة ونموذج راق يحتذى في العلاقات بين الدول. وذكر المطيري ان العلاقات الكويتية ـ السعودية تقوم على أسس راسخة، مبينا ان البلدين تجمعهما روابط الدم والدين واللغة ووحدة المصير المشترك.



واستذكر الوقفة التاريخية والمشرفة للمملكة قيادة وشعبا مع الكويت أثناء الغزو العراقي «لبلادنا الغالية عام 1990».



وقال المطيري إن الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل «رؤية المملكة 2030» مع «رؤية الكويت 2035» التي تهدف إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.



وشهد الحفل تكريم عدد من الشركات الكويتية العاملة في السوق السعودي التي شاركت في الحفل ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.