

أعلن بنك بوبيان إطلاق مسابقته السنوية (رتل مع بوبيان 9) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وبدء التسجيل هذا العام لكل شرائح عملاء البنك وابنائهم، حيث يمكنهم التسجيل من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت www.bankboubyan.com أو من خلال «مساعد» المساعد الرقمي المتاح خلال تطبيق بوبيان.



وقال المدير الأول في قطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ د.محمد البراك: عام بعد عام تكتسب مسابقة «رتل مع بوبيان» مكانة قوية كونها الأكبر على مستوى الكويت والتي تحث على ترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله وغرس المفاهيم الصحيحة في نفوس النشء والشباب حتى الكبار.



وأوضح الشيخ البراك انه منذ انطلاق المسابقة قبل تسعة أعوام شهدت خلالها تطورا ملحوظا سواء في عدد المشاركين وتقسيم الفئات حتى قيمة الجوائز كلها عوامل تبرهن على النجاح الكبير الذي باتت تحظى به المسابقة وزيادة حجم الوعي الديني لدى مختلف شرائح عملائنا لتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.



وأضاف ان مسابقة العام الحالي تصل قيمة جوائزها لأكثر من 11 الف دينار كويتي موزعة على خمس فئات عمرية مقسمة بين الذكور والاناث لتمثل أكبر مسابقة للقرآن الكريم على مستوى الكويت ويصبح العدد 10 شرائح، متوقعا أن يتجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من الجنسين.



وأشار إلى انه تم استحداث فئة جديدة في مسابقة العام الحالي وهي «الشريحة العامة» والتي لا يشترط المشاركة بها عمرا محددا، لكن يجب ان يكون المتسابق حافظا لخمسة أجزاء كاملة، وذلك ايمانا من إدارة البنك بضرورة توسيع حدود المشاركة في المسابقة وزيادة أعداد المشاركين من الجنسين.



وأكد الشيخ البراك انه سيتم التواصل مع جميع المشاركين هاتفيا لشرح تفاصيل المسابقة لهذا العام والتي سوف تجرى فعالياتها في المسجد الكبير بصورة مباشرة مع المتسابقين.



وحول المشاركة في المسابقة، قال البراك إنها متاحة هذا العام إلى حسابات عملاء البنك وابنائهم من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت وتعبئة الاستمارة المطلوبة، وبعد الوصول إلى الرقم المستهدف في كل شريحة فإنه سيتم التواصل مع المتسابقين.