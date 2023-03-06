ندى أبو نصر



بالتعاون مع دار فضفضة، نظمت شركة «زين» للاتصالات أمسية خاصة قدمها المختص في السلوك البشري د. خالد غطاس بعنوان «القصص السبعة» في فندق سانت ريجس بحضور جماهيري كبير من قبل محبيه ومتابعيه. وخلال الأمسية، تطرق د. غطاس إلى عدة مواضيع من خلال «القصص السبعة» التي رواها على الحضور بأسلوب قصصي شيق وبسيط جمع فيها ومضات من وحي تجاربه وأمثلة من واقع الحياة.



وأوضح من خلالها أن كل إنسان مسؤول عن إحداث تغيير ما، سواء كان هذا التغيير صغيرا أو كبيرا، ولكن لابد من التغيير، ووجود الإنسان في هذه الحياة يعني أنه قادر على الفعل والتفاعل معها.



وتناول في حديثه سرعة الحياة العصرية التي يذهب ضحيتها الإنسان نفسه، وتدفن فيها القيم الأساسية التي تعرفه مما يزيد من أزماته النفسية والصحية والاجتماعية.



وقال د. غطاس إن كل شي في الحياة عبارة عن قصة ونستطيع أن نجعل لحياتنا معنى حقيقيا بأن نعيد المفاهيم الأساسية كالتضحية والوفاء وتقليل حب الذات المبالغ به، فيجب ألا أهمل ذاتي وكذلك تجنب الفردية وعدم الانسياق وراء أشياء تبدو في ظاهرها جميلة رغم أنها في طياتها مخاطر كبيرة.



وأشار إلى أن الحق لا يحمي نفسه بنفسه كما يقال بل يحتاج إلى ترتيب وتركيز وعلم وفهم لكي تستسيغ الناس سماع الأشياء الأقرب للصواب.



وأوضح من خلال القصص التي تكلم عنها أن استصغار البدايات يجعلنا نقع في الخطأ وجميع القيم تهدر إذا استصغرنا فعل البداية، كما تحدث عن رفاهية الشك حيث نعتبره مريحا في بعض الأحيان لكنه يجعلنا نضيع لأننا نهرب من الحقيقة.



وقال كل إنسان يجب أن يتحرك ليغير شيئا، فالعالم حاليا بحاجة كثيرا لقصصنا وحضارتنا وقيمنا مثل بر الوالدين والأمانة والصدق والوفاء وغيرها من القيم.



وأوضح د.غطاس أن مجتمعاتنا وحضارتنا وثقافتنا العربية ليست ما نراه سائدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الذي جعله كشاب عربي يسعى إلى أن يكون جزءا من جهود التوعية في محاولات مستمرة لبناء الأفكار الواعية في أعماق الناس.



وفي الختام شكر د.خالد غطاس دار فضفضة وشركة زين للاتصالات على الاستقبال وكل ما لمسه من احترام واهتمام وتناغم مع كل القائمين والجمهور الكويتي المضياف وليكون الجميع يدا واحدة للعمل لتصحيح مسار الحياة إلى الأفضل.