علي إبراهيم



أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، تعليمات جمركية بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من اسبانيا و22 مقاطعة أميركية.



جاء ذلك في التعليمات الجمركية التي صدرت تحت رقم 9 لسنة 2023 والتي قضت بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 مئوية من تلك الجهات بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وذلك وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.



وفي سياق متصل، جاءت التعليمات رقم 8 /2023 لتقضي برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 مئوية من 16 مقاطعة أميركية ومن إيرلندا بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.