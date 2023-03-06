

يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة نادي العربي القطري مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد في نادي كاظمة فواز الملا على سبيل الإعارة للمشاركة في البطولة الخليجية المقررة في مملكة البحرين الأربعاء المقبل، وتختتم في 17 مارس الجاري كما تعاقدت إدارة الأهلي البحريني مع صانع الألعاب المخضرم في الصليبخات والمنتخب الوطني سابقا مهدي القلاف.



إلى ذلك، ضم نادي الكويت المحترف البرازيلي فينيسيوس تكسيرا للمشاركة مع العميد في البطولة ذاتها حيث يقيم «الأبيض» معسكراً تدريبياً في صربيا استعداداً للبطولة. كما تعاقدت إدارة نادي السالمية مع المدرب الوطني وليد السليم ليكون ضمن الجهاز الفني بنظام الإعارة للمشاركة مع الفريق في خطة الإعداد وتجهيز السماوي للبطولة المنتظرة.



وفي هذا الإطار، أشاد السليم بالتعاون بين الأندية الكويتية كما أثنى على مجلس إدارة نادي الفحيحيل والذي سهل إجراءات الانتقال الى نادي السالمية. وكان السماوي قد ضم الحارس محمد بويابس من نادي برقان على سبيل الإعارة للبطولة الخليجية والتونسي أسامة الجزيري من العربي.