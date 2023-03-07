

تكشف الهيئة العامة للرياضة اليوم «الثلاثاء» عن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول للرياضة للجميع أمن مجتمعي تحت شعار «غاية وإرادة»، والمهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع الذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سيقام في تمام الساعة 11 من صباح اليوم بمسرح الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرقعي بحضور فيصل اليتيم مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة وحامد الهزيم نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع وفيصل عبدالله المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ود.عبدالله الغصاب، ومشعل السبيعي نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر ود.نواف الغصاب مدير المؤتمر.