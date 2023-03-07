

يعقوب العوضي



كشف اتحاد كرة اليد عن قائمة اللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية في بطولة آسيا بمدينة بالي في إندونيسيا من 10 إلى 19 مارس الجاري، وهم: إبراهيم وعبدالله البلوشي، وفهد فيروز، وعبدالرحمن الجمياز، ومشاري النوبي، ومحمد فاضل، وعلي أشكناني، ومحمد متعب وأحمد مراد.



وأشاد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية قبل مغادرة الفريق الى المعسكر التايلندي وتطبيقهم لتوجيهات الجهازين الإداري والفني. وأضاف الجهاز الفني: لدينا خطة إعداد مدروسة لإعداد منتخب كرة يد شاطئية قادر على رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية المختلفة.