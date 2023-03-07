

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي برقان على فريق الجهراء بنتيجة 3 -0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمن أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة ضمن مباريات الدور التأهيلي للدوري العام، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-18، 25-23، 26-24.

ويتصدر برقان الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما يحل الجهراء وصيفا برصيد 3 نقاط، ويأتي الساحل في المركز الثالث من دون نقاط.

وفي إطار متصل، فازت سيدات سلوى الصباح على فتيات العيون بنتيجة 3-0 وجاءت الأشواط: 25-8، 25-10 و25-9، وذلك ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات.