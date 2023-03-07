عبدالعزيز الفضلي



دشنت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية التصفيات النهائية لجائزة المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله العلي المطوع الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتجويده لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، وأناب عنه وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الأنشطة التربوية د.غانم السليماني، الذي اكد أن وزير التربية أبدى اهتماما شخصيا بالغا في رعاية هذه المسابقة التي تعنى بتطوير مهارات معلمي ومعلمات التربية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرا إلى أن العدواني وجّه لحث كافة معلمي ومعلمات الوزارة لخوض المنافسة والتسابق في حفظ كتاب الله لما له من انعكاس كبير على العملية التربوية وتعزيز القيم وتقويم اللسان ودعم الأخلاق الفاضلة التي يشع بها كتاب الله المبارك.



وشدد السليماني على أهمية تطوير مهارات منتسبي الوزارة في تجويد وحفظ كتاب الله، لما له من انعكاس سلوكي وقيمي على النشء، مبينا أن المعلم قدوة للطالب وتنافس المعلمين في حفظ القرآن الكريم محفز لسلوك طلبتهم هذا المنهج القويم.



بدوره، قال رئيس ثلث المرحوم عبدالله العلي المطوع يوسف العتيقي: أشكر القائمين على تنفيذ هذه المسابقة السنوية في عامها الخامس، حيث نلحظ زيادة عدد المشاركين عاما بعد عام، ما يدل على اهتمام وزارة التربية بهذه المسابقة لما لها من دور إيجابي في رفع قدرات المعلم وكفاءته في النواحي التربوية والمعرفية.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف سالم الصميعي إن هذه السنة تعد الخامسة على التوالي لمسابقة العم المرحوم عبدالله العلي المطوع المخصصة لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، موضحا أن هذا العام سجل زيادة في عدد المشاركين حيث تجاوز 1150 مشاركا ومشاركة من معلمي التربية.