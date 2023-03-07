عبدالعزيز الفضلي



أقامت إدارة المكتبات بالتعاون مع إدارة الأنشطة التربوية بالإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية دورة تدريبية في الجرد الإلكتروني لاختصاصيي المكتبات المدرسية في مدارس منطقة العاصمة التعليمية في مدرسة سعدى بنت عوف المتوسطة بنات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام لأمينات المكتبات المدرسية، في حين يبدأ أمناء المكتبات دورتهم التدريبية يوم الخميس الموافق 9 من شهر مارس الجاري في ثانوية محمد محمود نجم بنين.



وأكد مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أن اعتماد برنامج المستودع الرقمي والجرد الإلكتروني تم ليطبق هذا العام ضمن استراتيجية إدارة المكتبات للمضي نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه على أثر هذا البرنامج قامت إدارة المكتبات بعقد دورات تدريبية لاختصاصيي المكتبات في مدارس المناطق التعليمية كافة، وقام التوجيه الفني للمكتبات بإعداد البرنامج التدريبي لسهولة الأرشفة وتحقيق المرونة المطلوبة من خلال عقد دورة تدريبية لاختصاصيي المكتبات فيما يقارب 860 مدرسة في المناطق التعليمية المختلفة، في الفترة من 12 فبراير الماضي حتى 27 من مارس الجاري.