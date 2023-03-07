دارين العلي



استقبلت محمية الجهراء هذا الموسم اكثر من 4500 زائر حيث تم فتح المحمية امام الجمهور للعام الثاني على التوالي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للبيئة في تنشيط السياحة البيئية.



وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الهيئة شيخة الابراهيم ان فتح محمية الجهراء امام الجمهور هو اول مشاريع الهيئة للسياحة البيئية التي تهدف من خلاله إلى التوعية بأهمية العودة للطبيعة والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. ولفتت الى ان الاقبال على زيارة المحمية لهذا العام كان جيدا منذ ان افتتحت ابوابها خلال الموسم الشتوي في نوفمبر حتى فبراير حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات داخل المحمية.



وأشارت الى ان نظام الحجز المسبق كان على منصة سهل وموقع الهيئة الالكتروني وساهم في الوصول الى اكبر عدد من المهتمين والجمهور لزيارة المحمية.



وأوضحت ان المحمية التي تحتوي على اربعة مراصد تعتبر مكانا طبيعيا لعدد من البيئات المختلفة، كما انها تشكل ممرا ومقرا للعديد من الطيور العابرة والمستقرة وتشكل بيئة آمنة لعدد من الحشرات والحيوانات والنباتات الفطرية.