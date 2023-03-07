

منصور السلطان



بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخده ومساعديه للتخطيط والبحوث العميد خالد محمود وللشؤون الفنية العميد العدواني والجهات الراعية، افتتح معرض اسبوع المرور الخليجي الموحد 36 تحت شعار «حياتك امانة» في مجمع الأفنيوز والذي يأتي بالتزامن مع فعالياته.



من جهته، اعتبر الخده أن المشاركة الجماهيرية في الفعاليات دليل الوعي الذي يتمتع به قائدو المركبات، وتعاونهم هو الهدف الذي ننشد له من خلال هذه المعارض.



أما رئيس لجنة فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد العميد ابراهيم سعود فذكر أن اختيار مجمع الأفنيوز لإقامة المعرض بهدف التوعية المرورية واطلاع المواطنين والمقيمين على ابرز الاجهزة والدوريات والدراجات الحديثة عن قرب، بالاضافة إلى أننا قمنا بوضع كاونتر خاص لضباط المخالفات لرفع البلوك عن المخالفات التي يوجد عليها قفل، ويستطيع المخالف زيارة معرضنا ودفع المخالفة المرورية للافراج عن المركبات المحجوزة، وهي فرصة لمن لديه مخالفة ان يقوم بزيارة المعرض والاطلاع على اهمية التوعية المرورية التي يقوم بها عدد من ضباط الادارة العامة للمرور.



وفي السياق نفسه قامت لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد بحضور نخبة من الشخصيات والفنانين ولاعبي كرة القدم السابقين بزيارة إلى مستشفى الرازي، واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول آلية التعامل مع مصابي الحوادث المرورية.