

أحمد خميس ـ مبارك التنيب



داهمت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وكرين للأعمال المنافية بالآداب بمنطقة المهبولة وضبط بداخلهما 8 وافدات من جنسيات افريقية ووافدة من جنسية آسيوية، وعثر بداخل الوكرين على ادوات تؤكد صحة المعلومات، واعترفت الوافدات بتقديم الخدمات المحرمة بمقابل مالي.

هذا، وتمت إحالتهن الى الإبعاد الاداري تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وإدراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهن بدخول البلاد مجددا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة عن ضبط مكتب خدم وهمي يؤوي 7 مخالفين في منطقة الرابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني واستمرار الحملات على المخالفين، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.