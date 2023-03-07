

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ان التتويج بلقب الدوري الإسباني ليس مستحيلا، رغم التعادل السلبي أما ريال بييتس في الجولة 24 من المسابقة.



وأضاف أنشيلوتي «ليس من الطبيعي أننا في آخر 3 مباريات سجلنا هدفا واحدا فقط من ركلة ثابتة، منذ أن سجلنا 5 أهداف ضد ليفربول، يجب أن نكون أكثر فاعلية، ونسدد من مسافات بعيدة، والصعوبات التي نواجهها واضحة، ولدينا الجودة لكننا نفتقر إلى الكفاءة».



وتابع: «التتويج بالليغا ليس مستحيلا، لكنه صعب ومعقد للغاية، ولا شك أننا سنقاتل حتى النهاية».



«المباراة ضد بيتيس كانت مفتوحة، ووضعت رودريغو داخل المنطقة، لأنني كنت أعرف أن المنافس سيواجه صعوبات لإيقافه هو وفالفيردي، وكان بإمكاننا إلحاق المزيد من الضرر بهم».



وقد تعثر الملكي بالتعادل للجولة الثانية على التوالي في الدوري، ليقدم هدية إلى غريمه برشلونة، الذي ابتعد بالصدارة بفارق 9 نقاط.



ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الـ 62 نقطة، بينما ظل بيتيس في المركز الخامس بـ 41 نقطة.



فرنسا



عاد مرسيليا الى سكة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه رين 1-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، فيما فقد موناكو نقطتين ثمينتين في السباق نحو التأهل الى دوري ابطال اوروبا بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه تروا صاحب المركز ما قبل الاخير 2-2.



وعزز مرسيليا موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة على بعد 8 نقاط من باريس سان جرمان المتصدر، ومتقدما بأربع عن موناكو الذي استعاد مركزه الثالث بفارق الأهداف عن لنس الرابع.



وسجل المدافع البوسني سيد كولاسيناتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 57 إثر ضربة حرة لعبها مرسيليا بذكاء بعدما مرر جوردان فيروتو كرة زاحفة بسرعة الى داخل المنطقة على الطرف الايمن نحو التركي دجنغيز أوندر الذي مررها نحو لاعب أرسنال الانجليزي السابق على باب المرمى تابعها في الشباك.