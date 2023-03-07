أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت حصلت أمس على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن طرح 3 مناقصات ضخمة تتعلق بعملية توريد أنابيب التدفق بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دينار (ما يعادل 395 مليون دولار)، وذلك من مصانع عالمية متخصصة وعبر وكلاء محليين.



وقالت المصادر إن عملية التوريد تعتبر الأولى التي تطرحها الشركة من دون إضافة بند التركيب، حيث من المقرر أن تقوم «نفط الكويت» لاحقا بطرح عقود خاصة بالتركيب على مقاولين مؤهلين، وهو الأمر الذي ستوفر من خلاله الشركة مبالغ مالية تناهز 10% من إجمالي قيمة العقود، مشيرة إلى أن مبالغ الوفر المالي تعتبر إنجازا يحسب للشركة وللإدارة التنفيذية.



وذكرت أن الميزانية التقديرية لعملية التوريد للمناقصات تبلغ 91.5 مليون دينار للمناقصة الأولى



و27 مليون دينار للمناقصة الثانية و67 مليون دينار للمناقصة الثالثة.