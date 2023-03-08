يواصل بنك بوبيان خطواته الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء وجذب أفضل الكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج ومنحها المزيد من الفرص نحو الإبداع والابتكار وتوفير مناخ عمل مناسب لتطويرها وصقل مهاراتهم تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وصولا بهم لتولي أعلى المناصب القيادية.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقا على مشاركة البنك معرض كلية العلوم التقنية للتوظيف: «يسعدنا اليوم اختتام مشاركتنا في واحد من أهم فعاليات توظيف كوادرنا البشرية الشابة في كل المجالات على المستوى الحكومي والخاص تعزيزا لركائز الاستدامة الهادفة نحو دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل الخاص».



وأوضح الرحماني: نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية إلى التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزا للنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي. وأضاف: «تكتسب هذه الفعاليات أهميتها نظرا لما تتمتع به من دور مؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لاسيما في القطاع المصرفي».