آلاء خليفة



أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود أنه التزاما بقرارات الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2/11/2022، وبيانا للمصداقية والشفافية واحتراما للأعراف النقابية فإن اللجنة الانتقالية قررت إجراء الانتخابات لجميعة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بتاريخ 21/3/2023، على أن يسبق الانتخابات عقد جمعية عمومية عادية وعرض التقريرين الإداري والمالي للفترة الانتقالية.



وأضاف الحمود انه يطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة بالانتخابات والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار هيئة إدارية تستطيع تحقيق طموحاتهم بالارتقاء بالجامعة والعمل النقابي بما يليق بأساتذة الجامعة بحسبانهم فقهاء وعلماء الأمة وعقلها المستنير.



وذكـــر الحـمــود إن التحديات القادمة صعبة وعسيرة تحتاج لمواجهة وعمل مضن كبير وعلى رأس تـلـك التحديـــات المشاركة وتمثيل أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة وتشكيل لجان التحقيق والتأديب ومواصلة اللقاءات مع مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والدفاع عن حقوق وحريات أعضاء الهيئة التدريسية وانتزاعها.



ولفت الحمود إلى ان الفراغ الإداري الخطير الذي تعيشه الجامعة بداية من عدم وجود مدير جامعة بالأصالة مرورا بكل المناصب الإشرافية والقيادية وانتهاء بنقص أو انعدام الخدمات اللوجستية للعمل الأكاديمي، كل هذه استحقاقات تدعو إلى إنقاذ الجامعة واختيار القوي الأمين لعضوية الهيئة الإدارية.



وختم د.إبراهيم الحمود تصريحه بدعوة من لم يقيد اسمه في عضوية جمعية أعضاء هيئة التدريس في الإسراع بالقيد، كما أن على القوائم الانتخابية أن تمارس حقوقها وفقا للائحة النظام الأساسي لجمعية أعضاء هيئة التدريس ملتزمة بالأعراف الأكاديمية والنقابية.