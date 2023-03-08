«زين» أقوى علامة تجارية كويتية.. والبنوك تقود النمو بصدارة «الوطني» و«بيتك»

«بوبيـان» و«بيتـك» همـا أسرع العلامـات التجاريـة نمـواً بنسبة 33% و31%



علي إبراهيم



كشفت «براند فاينانس» عن قائمة أقوى 10 علامات تجارية بالكويت لعام 2023، وبلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار بزيادة 11% مقارنة بـ 11.75 مليار دولار في 2022.



وأظهرت قائمة العام الحالي من حيث القيمة السوقية تصدر مؤسسة البترول الكويتية، تلتها شركة الاتصالات الكويتية (زين)، وشركة نفط الكويت، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة البترول الوطنية، ثم بنك بوبيان، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وبنك الخليج، وأخيرا بنك برقان.



وترى «براند فاينانس» أن بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) هما أسرع العلامات التجارية الكويتية نموا بنسبة 33% و31%، وأن شركة «زين» هي أقوى علامة تجارية كويتية إذ حصلت على تصنيف AA+، ناهيك عن كون بنك برقان أحدث مشارك في التصنيف جاء في المركز العاشر، وأن العلامات التجارية المصرفية تقود النمو.



ووفقا لبيانات مؤشر «براند فاينانس الكويت 2023»، فقد جاء على رأس قائمة أقوى العلامات الكويتية مؤسسة البترول الكويتية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.15 مليارات دولار بعدما زادت 5% بما قيمته 194 مليون دولار عن تصنيف العام الماضي. وقالت «براند فاينانس» إن مؤسسة البترول الكويتية (KPC) تحتفظ بمكانتها كأفضل علامة تجارية كويتية، وتواصل مسيرتها كأفضل علامة تجارية كويتية لجهة القيمة، بعدما حققت نموا في قيمة العلامة التجارية، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى مكانتها كمورد موثوق به للمنتجات البترولية في سياق الظروف الجيوسياسية العالمية غير المستقرة.



وتستجيب مؤسسة البترول، مثل العديد من شركات النفط الأخرى، للتحديات التي يفرضها التحول العالمي إلى حلول الطاقة منخفضة الكربون، ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت مؤسسة البترول عدة خطوات لتحسين الاستدامة، إذ تم تفويض مشروع الوقود النظيف لإنتاج أنواع الوقود منخفضة الكبريت التي تلبي معايير «Euro-5» وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى ذلك، تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتجربة مشروع لالتقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون من عملياتها في الخزانات، مما يزيل الكربون من الغلاف الجوي ويحرر الغاز الطبيعي لاستخدامات أخرى.



وحافظت «زين» على المركز الثاني بقيمة تصل إلى 2.73 مليار دولار في 2023، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 14% بما قيمته 335 مليون دولار قياسا إلى قيمتها في 2022 والتي بلغت حينها 2.4 مليار دولار.



في هذا الصدد، تقول «براند فاينانس»، إن «زين» هي أقوى علامة تجارية كويتية، إذ حصلت على تصنيف AA+ لتكون صاحبة أقوى علامة تجارية في التصنيف الكويتي مع درجة قوة علامتها التجارية 77/100، مع الحفاظ على درجتها عن العام الماضي.



وأضافت «زين» 3.5 ملايين مشترك نشط هذا العام، وتخدم ما مجموعه 52 مليون عميل، بزيادة 7% عن العام السابق، وتم تعزيز «زين» بشكل خاص في سوق الأعمال التجارية مع نمو قوي في إيرادات الشركات والاستحواذ على خدمات إضافية مرتبطة بالسحابة مثل BIOS الشرق الأوسط.



وقال مدير عام «براند فاينانس الشرق الأوسط» أندرو كامبل «يعكس أداء زين علامتها التجارية القوية، والتي تواصل الاستفادة منها للمستهلكين، وكان للنشاط الاقتصادي المتزايد في فترة ما بعد الجائحة تأثير إيجابي على سمات علامتها التجارية، مع استكمالها باستثماراتها في كل من التوسع والتحديثات السلكية واللاسلكية».



وزادت قيمة العلامة التجارية لشركة نفط الكويت بنحو 6% بما قيمته 109 دولار لتصبح قيمتها الإجمالية في تصنيف 2023 نحو 1.999 مليار دولار، قياسا إلى نحو 1.89 مليار دولار في تصنيف العام الماضي 2022 لتظل في المرتبة الثالثة.



ومع نمو قيمة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني، حافظ البنك على ترتيبه رابعا في قيمة أكبر العلامات التجارية الكويتية، إذ ارتفعت قيمة علامته بنحو 6% بما قيمته 72 مليون دولار لتبلغ 1.29 مليار دولار في تصنيف 2023 مقارنة مع 1.22 مليار دولار في تصنيف 2022.



وفيما حافظ بيت التمويل الكويتي على ترتيب علامته التجارية بالمرتبة الخامسة إلا أنها شهدت قفزة كبيرة لجهة القيمة إذ زادت بنحو 31% بما قيمته 286 مليون دولار لتبلغ في تصنيف 2023 ما قيمته 1.22 مليار دولار مقارنة مع 936 مليون دولار في 2022.



وترى «براند فاينانس» أن نمو قيمة العلامة التجارية لبيت التمويل الكويتي جاء في جزء منها نتيجة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين.



وتعتبر «براند فاينانس» بيت التمويل الكويتي هو الآن أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وهو الآن مدرج أيضا في بورصة البحرين، مما يسهل الوصول إلى رأس المال ويجعله أكثر سهولة للمستثمرين، واستمرارا لتعزيز صورة علامته التجارية، أصبح بيت التمويل معروفا بشكل متزايد بمبادراته المجتمعية والإغاثية والإنسانية داخل وخارج الكويت.



وحافظت شركة البترول الوطنية الكويتية على ترتيب قيمة علامتها التجارية في الدرجة السادسة بعدما ارتفعت في ترتيبه 2023 بنسبة 5% بما قيمته 35 مليون دولار لتصبح قيمة علامتها التجارية نحو 753 مليون دولار مقارنة مع نحو 718 مليون دولار في تصنيف 2022.



وحقق بنك بوبيان قفزة ملحوظة في وضعه على قائمة أكبر العلامات التجارية الكويتية بعدما تصدر من المرتبة العاشرة في 2022 إلى السابعة في 2023، إذ نمت قيمة علامته بنسبة 33% بما قيمته 63 مليون دولار من 192 مليون دولار في 2022 إلى 255 مليون دولار في 2023.



وتركز علامة بوبيان التجارية بشكل مكثف على استخدام التطورات التكنولوجية لبناء علامتها التجارية وأعمالها للعملاء من الحكومات والشركات والمستهلكين. وقد أطلقت العديد من الابتكارات الأولى في السوق، بما في ذلك PayMe، التي أصبحت خدمة شائعة في الكويت، كما أطلق بنك بوبيان مؤخرا Nomo Bank، أول بنك إسلامي رقمي في الكويت والمملكة المتحدة. وتراجعت شركة الاستكشافات الخارجية البترولية (كوفبيك) من المرتبة السابعة في 2022 إلى المرتبة الثامنة في 2023، وذلك على الرغم من تحسن قيمة علامتها بنسبة 2% بما قيمته 5 ملايين دولار، إذ ارتفعت من 243 مليون دولار في 2022 إلى نحو 248 مليون دولار في 2023.



وحافظ بنك الخليج على ترتيبه كتاسع أكبر علامة تجارية كويتية، إذ ارتفعت قيمة العلامة التجارية له بنسبة 4.5% بما قيمته 9 ملايين دولار من 199 مليون دولار في تصنيف 2022 لتصبح 208 ملايين دولار في تصنيف 2023.



وحل بنك برقان على القائمة في المرتبة العاشرة بعلامة تجارية قيمتها 189 مليون دولار، إذ ترى «براند فاينانس» أن «برقان» أحدث مشارك في المركز العاشر بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية 6% لتصل إلى 189 مليون دولار، على خلفية الأداء القوي في الخدمات المصرفية للأفراد وتزايد عمليات الاستحواذ على العملاء.



وترى «براند فاينانس» أن برقان أحد أكبر البنوك التقليدية في البلاد مع وجود قوي في الخدمات المصرفية للشركات، وهناك تركيز رئيسي على تعزيز قطاع الخدمات المصرفية للشركات مع تنمية قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من خلال تضمين ESG في جميع أنحاء الأعمال من خلال التحول الرقمي لتقديم تجربة عملاء فائقة.