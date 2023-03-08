

أظهر استطلاع أجرته «كاسبرسكي» حول المدفوعات الرقمية أن 18% من المشاركين في الشرق الأوسط تعرضوا لخسائر مالية مرتبطة بالتهديدات عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحافظ المحمولة، حيث خسرت غالبية المستخدمين (92%) ما يصل إلى 1000 دولار بسبب هذه الحوادث، و(8%) من المشاركين تعرضوا لخسارة تجاوزت قيمتها 1000 دولار.



وفقا لشبكة كاسبرسكي الأمنية، فقد تبين أنه تم حظر ما يزيد على 1.8 مليون تهديد مالي لمستخدمي المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط من قبل كاسبرسكي، منها 72.91 ألف تهديد مالي بالكويت، مشيرة إلى أنه في العادة ما يكون الهدف من هذه الهجمات سرقة المعلومات المالية، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان، وبيانات تسجيل الدخول، وتعتمد في العادة على أساليب الهندسة الاجتماعية لجذب الضحايا.



ومع ذلك، لا يقتصر تأثير التهديد السيبراني الذي يستهدف المدفوعات الرقمية على الأعباء المالية التي يتكبدها المستهلكون فقط، ولكنه يطول أحوالهم النفسية أيضا.

وعلى سبيل المثال، قال 62% من المشاركين في الاستطلاع إنهم عانوا من صعوبات في النوم، وانتابتهم حالة من القلق الشديد بشأن احتمال استرداد أموالهم.



وعبر العدد نفسه من المشاركين عن تدهور ثقتهم إزاء الجهات المزودة لخدمات الدفع الرقمي. وذكر 60% أنهم أصبحوا أكثر يقظة بعد تعرضهم لهذا النوع من الحوادث الإلكترونية، بينما لجأ 73% منهم إلى الاستعانة بالحلول الأمنية، مع تثبيتها على أجهزتهم، لمواجهة الفيروسات التي قد تصل إلى أجهزتهم.



ومنذ ظهور جائحة كورونا، تعرض 53% من المستخدمين في الشرق الأوسط لحادثة واحدة على الأقل عند استخدام نظم المدفوعات الرقمية.

ولهذا السبب، تزداد أهمية معرفة سبل التفاعل بشكل آمن مع أي تقنيات ناشئة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحافظ المحمولة.