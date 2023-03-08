

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الخامس والسادس لسنة 2023، بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي عيده سعيد الصواغ، وذلك عن شهر يناير 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: يوسف جاسم الكندري، كفايات أولايدي يوسف، يوسف محمد السبتي، حسن ابراهيم الغتم، ياسمين بدر العازمي، سعد شبيب العجمي، فخريه شافي الهاجري، جاسم محمد الصغير، أحمد شفاقه العنزي، انتصار عبدالعزيز السيف، أحمد حمود البالول، كوثر عيسى العبدالرزاق، علي عوض المطيري، ناصر حمد العمار، حبيبه رجا البالود، حسين نوشاد دانيش، مريم فهد العسعوسي، مشعل هزاع المطيري، عبدالله تقي هاشم، محمد مبارك البطحاني.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.