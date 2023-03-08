

تقدم نادي الجهراء بكتاب احتجاج رسمي الى اتحاد كرة القدم بشأن مشاركة اللاعب علي فريدون مع فريق العربي أمام فريق الجهراء في المباراة التي جمعتهما السبت 1 أكتوبر الماضي في دوري زين للدرجة الممتازة على ملعب صباح السالم والتي انتهت بفوز العربي 2-0.



وقال انه نظرا لتسجيل اللاعب وفقا لنص المادة (95) من لائحة المسابقات الفقرة رقم (1) بشأن السماح بتسجيل وإعادة قيد اللاعبين غيـر الكويتيين ومواليد الكويت وفقا لشروط مذكورة في هذه الفقرة وبناء على ما حصلنا عليه من مستندات تثبت عدم انطباق الشروط المذكورة ضمن لائحة المسابقات على اللاعب، وتطبيقا لما جاء في المادة (57) من لائحة المسابقات المذكورة ، يرجى إلغاء نتيجة المباراة واعتماد نتيجتها لصالح نادينا 3-0 كما نصت عليه المادة.