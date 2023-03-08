القاهرة - ناهد إمام

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ملف الهجرة لا يكتمل إلا بتضافر جهود العمل التنفيذي والبرلماني، وان الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة التعاون بين الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات قانون سيارات المصريين في الخارج تلبية لطلبات المواطنين والوصول إلى تخفيض 70%؜ من الضريبة الجمركية ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات، وأيضا مد فترة تطبيق القانون إلى 14 مايو بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في 14 مارس.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في إطار اللقاء الشهري الذي تعقده بشكل دوري مع ممثلي الشعب لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمي، عمرو هندي وعبر الڤيديو كونفرانس شيماء حلاوة.

من جانبها، أشادت النائبة غادة عجمي بآليات التواصل مع النواب ومع الكيانات المصرية بالخارج، وتناولت الصعوبات التي يمر بها المصري بالخارج والتحديات التي يرسلونها في صورة مناشدات للنواب، مطالبة بضرورة تفعيل خدمات الشباك الواحد في مختلف الوزارات الخدمية للمصريين بالخارج، واقترحت توسيع مهام عمل المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وتكرار التجربة الناجحة مع دول أخرى.

وتطرقت «عجمي» إلى ضرورة تخصيص صندوق تكافل المصريين بالخارج برئاسة وزارة الهجرة وتعاون الوزارات المعنية المختلفة ليشمل المصريين بالخارج وليس فقط المسافرين بصورة مؤقتة لمدة 90 يوما، وطالبت بجعل هذا التأمين إجباريا على كل المواطنين لتحقيق مصلحة المغتربين بمختلف طوائفهم سواء كانوا طلبة أو مقيمين، وبما يضمن الطوارئ وحالات المرض والإصابة، ولا قدر الله الوفاة ونقل الجثمان.

بدوره، وجه النائب عمرو هندي التحية لجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج، ونقل استنكار نواب المصريين بالخارج للتصريحات التي ترددت إعلاميا منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ حول استقطاع جزء من دخل المصري بالخارج، وقال إنها تتنافى مع توجه الدولة لدعم المصريين بالخارج، وأشاد بسرعة رد وزارة الهجرة وما أعلنته السفيرة سها جندي من نفي قاطع لأي دراسة أو نية لدى الحكومة في هذا الاتجاه.

في ختام اللقاء، قالت وزيرة الهجرة، إن عرض الحقائق والتواصل مع الجاليات يتصدر أولوية استراتيجية عمل الوزارة بالاستفادة من آليات الاتصال الحديث عندما يتعذر الانتقال للقاء مباشر بالمواطنين، مطالبة النواب عن المصريين بالخارج بحضور جلسات مناقشات ميزانية الوزارة لنقل أدوارها المعنية بالاتصال مع المصريين بالخارج، بصفة تخصصهم وإطلاعهم على أهمية الملفات والاحتياجات الفعلية لإدارة شؤون الاتصال وتحقيق المستهدف من استراتيجية الوزارة، أخذا في الاعتبار منظومة المحفزات والتيسيرات التي تعمل عليها الوزارة للمصريين بالخارج.